Министр культуры России Ольга Любимова наградила победителей номинации «Культурно-познавательная экскурсия» проекта «Лига экскурсоводов». Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам Ольги Любимовой, почти 12 тысяч заявок со всей России поступило на участие в программе. В категории «Культурно-познавательная экскурсия» были отобраны работы 858 человек из Херсонской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Псковской областей, Алтая, Дагестана, Ингушетии, Крыма и многих других регионов страны.





«Конкурсанты в своих работах большое внимание уделили сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, знакомству с интересными фактами биографии наших выдающихся деятелей культуры», — отметила министр.





Эксперты определили 10 победителей, а также обладателя Гран-при. Министр культуры поздравила их и пожелала дальнейших творческих успехов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой