Актеры Мариупольского русского драмтеатра повысили квалификацию в ГИТИСе

Актеры Мариупольского русского драматического театра посетили занятия педагогов ГИТИСа в Москве. Уроки прошли в рамках программы повышения квалификации «Совершенствование профессиональных навыков актера».





В пресс-службе ГИТИСа уточнили, что занятия состоялись на базе Театра Наций. Режиссер Мариупольского драмтеатра Сергей Мусиенко поблагодарил Евгения Миронова за поддержку. По его словам, эта помощь бесценна и способствует дальнейшему развитию труппы и репертуара.





«Отдельное спасибо хочу сказать педагогам ГИТИСа, с которыми в сжатые сроки мы успели пройти азы актерской профессии и разобрать пьесу Чехова «Вишневый сад»», — привели в пресс-службе его комментарий.





Программа вуза собрала в Москве 15 артистов из Мариуполя. Открыл ее художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Педагоги театрального вуза в течение пяти дней вели занятия по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. В финале программы прошел открытый урок. Актеры представили отрывки из чеховской пьесы «Вишневый сад».









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