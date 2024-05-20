Россияне увидят спецвыпуск мультфильма про трех богатырей в кинотеатрах с 20 июня

Россияне смогут увидеть специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» на больших экранах. Лента выходит в прокат 20 июня, сообщила пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга».





Студия «Мельница» в 2024 году отметила 25-летие. В этой связи совместно с кинокомпанией СТВ было снято три новых коротких истории.





«Специально, чтобы порадовать зрителей и напомнить, что в этом году франшиза «Три богатыря» отмечает серьезный юбилей — 20 лет на экране», — говорится в сообщении.





Срежиссировали мультфильм Александра Шоха и Екатерина Салабай. Сценаристом выступил Артем Фучижи. Роли озвучили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. По сюжету богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасать друзей из волшебного мира снов.









Фото: YouTube