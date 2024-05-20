Бутман и Агутин выступят на фестивале «Ангара-джаз» в Иркутске

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман и заслуженный артист РФ Леонид Агутин выступят на I Всероссийском молодежном фестивале «Ангара-джаз». Мероприятие пройдет на территории иркутского музея «Тальцы» 13 и 14 июля.





Губернатор региона Игорь Кобзев на пресс-конференции в ТАСС отметил, что благодарен Бутману. По его словам, артист когда-то побывал на Иркутской земле и назвал идею провести такое мероприятие хорошей идеей.





«И мы, конечно, в хорошем смысле слова за идею эту схватились и в этом году проведем первый Всероссийский молодежный джазовый фестиваль», — поделился губернатор Иркутской области.





Перед зрителями выступит Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана. Также на сцену выйдет Леонид Агутин со своей группой. Бутман признался, что еще не играл в таком красивом месте, как «Тальцы». Артист добавил, что ждет встречи с нетерпением.





Музыканты пройдут конкурсный отбор для участия в фестивале. Продлится он до 9 июня включительно. Всего на площадках фестиваля выступят 110 молодых артистов.









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