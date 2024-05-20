Сын Хаяо Миядзаки получил «Золотую пальмовую ветвь» в качестве представителя студии Ghibli

Актер, режиссер и продюсер Горо Миядзаки получил «Золотую пальмовую ветвь» в качестве представителя студии Ghibli. Награждение состоялось на полях 77-го Каннского кинофестиваля.





Кинорежиссер Тьерри Фремо вышел на сцену вместе с сыном знаменитого Хаяо Миядзаки. В истории Каннского кинофестиваля такой случай впервые – награду вручают группе людей, а не кому-то конкретному. Теперь у студии Ghibli есть премии всех крупных европейских киносмотров.





В 2002 году мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» получил берлинского «Золотого медведя». Спустя два года «Ходячий замок» удостоился венецианской «Золотой Озеллы».





Горо Миядзаки участвовал в создании последней работы отца – анимационного фильма «Мальчик и птица». В качестве режиссера он известен по работам «Сказания Земноморья» (2006), «Со склонов Кокурико» (2011), мультсериалу «Ронья, дочь разбойника» и другим.









Фото: YouTube