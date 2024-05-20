Впервые на акции «Ночь музеев» представили программу «FESCO Детям»

Транспортная группа FESCO впервые представила программу поддержки детского и семейного чтения в рамках ежегодной акции «Ночь музеев». Участники мероприятий на площадке Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева забрали боле 500 книг, изданных по проекту «FESCO Детям».





В Год семьи «Ночь музеев» посвящалась укреплению связи поколений, домашним реликвиям и традициям, сохранению исторической памяти. Свыше сотни семей поучаствовали в организованных FESCO во Владивостоке мастер-классах, играх по логистике и профессиям сферы, а также в историческом квесте, который познакомил их с этапами развития флота и компании.





«Ставшие частью нашего проекта истории часто перерастают свою книжную версию и начинают участвовать в решении параллельных задач. Так, «Самый счастливый день…» поставлен на сцене и стал частью профориентационной программы для юных жителей Приморья», — рассказал вице-президент по портовому дивизиону и организационному развитию FESCO Павел Шалит.





Проект для детей был запущен в 2021 году. В его рамках FESCO переиздает популярные советские книги для детей и подростков, занимается просветительской деятельностью.









Фото: Пресс-служба FESCO