Больше полумиллиона человек посетили Книжный салон в Петербурге

Более 500 тысяч жителей и гостей Санкт-Петербурга побывали на XIX Международном книжном салоне, который прошел на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.





Участниками Книжного салона стали более 250 экспонентов. В рамках основной деловой программы прошло более 150 мероприятий, уточнили в пресс-службе.





«По подсчетам организаторов, за четыре дня -— с 16 по 19 мая — его посетили более полумиллиона человек», — говорится в сообщении.





Главными темами салона 2024 года стали 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина и Год семьи. В мероприятии участвовали Дарья Донцова, Ринат Валиуллин, Кирилл Рябов, Анна Ревякина и многие другие авторы. Также Книжный салон посетили гости из Вьетнама и Белоруссии.





В рамках программы состоялось пленарное заседание. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин объявил о планах учредить новую литературную премию имени Даниила Гранина, посвященную лейтенантской прозе.









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