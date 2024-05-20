Кинофестиваль в Красноярске собрал около 30 режиссеров из четырех стран

Около 30 режиссеров из России, Ирана, Киргизии и Китая примут участие в Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой». Смотр открылся 20 мая в Красноярском крае.





Гендиректор «Енисей кино» Ирина Белова сообщила, что на фестиваль прибыли делегации из четырех стран.





«Это режиссеры, которые снимали картины. Большинство полнометражных работ будут представлять авторы лично», — уточнила она.





Президент кинофестиваля, кинорежиссер Владимир Грамматиков отметил, что такие фестивали помогают продвигать кино для детей и юношества. По его словам, было принято «очень принципиальное решение», когда государство взяло 100-процентное финансирование этих фильмов.





Грамматиков уточнил, что Минкультуры России дает 70% бюджета картины, а 30% нужно найти. Но чаще всего, отметил он, этих средств не было. Однако фестиваль помогает зрителям оценить, что снимается сегодня.





Смотр продлится до 24 мая. В 2024 году участниками конкурсной и внеконкурсной программы смотра стали около 100 фильмов. В официальный шорт-лист вошли 58 лучших игровых, анимационных и документальных картин. Россия, Аргентина, Белоруссия, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Иран, Канада и другие страны представят основную конкурсную программу.









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