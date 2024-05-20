Победителями Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура — это мы!» стали 20 любительских творческих коллективов, передает пресс-служба Минкультуры России.



Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Культура». Его участниками в 2024 году стали 259 коллективов со всей России: духовые оркестры, академические хоры, вокальные ансамбли, хореографические и цирковые коллективы, любительские театры.



В ходе первого отборочного тура из общего числа участников было отобрано 60 претендентов на получение гранта.



Победители были определены по федеральным округам.



«В регионах, которые принимали фестивальные этапы, народное творчество успешно развивается, возрождаются традиции, реализуются флагманские культурные проекты. И таких примеров с каждым годом все больше. Так, в ряде регионов проводятся свои фестивали народного творчества с грантовой поддержкой», — отметила директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.



По итогам конкурса было отобрано 20 коллективов, которым присвоено звание лауреата Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов — обладателя гранта Национального проекта «Культура».



Список победителей доступен на сайте Министерства культуры России.









Фото: пресс-служба Минкультуры России