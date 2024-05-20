Лауреатов премии «Золотая маска» объявят 24 июня в Театре Вахтангова

Торжественная церемония объявления лауреатов премии «Золотая маска» состоится 24 июня. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союза театральных деятелей России.





Церемония объявления лауреатов XXX премии и фестиваля-конкурса пройдет на Исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В СТД отметили, что на «Золотую маску» претендуют 40 театров в самостоятельных конкурсах: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол. Также 184 театральных деятеля сразятся в частных номинациях: режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы, передает ТАСС





В длинный список попали 115 спектаклей. Постановки были отмечены дипломами фестиваля. В итоговую программу вошли 50 спектаклей.





Фестиваль-конкурс в 2024 году прошел в новом формате. С 11 февраля по 15 мая жюри в составах «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр» оценило номинированные на премию спектакли в регионах, где они появились. Речь идет о 21 городе России.





Участниками церемонии награждения 24 июня станут театральные коллективы и известные театральные деятели со всей страны. В СТД выразили надежду, что дополнительную зрелищность вечеру добавят представления уличных театров, которые пройдут в преддверии церемонии на Арбате.









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