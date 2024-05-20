Более 10 выставок откроются в пространстве арт-платформы Cube.Moscow

Более 10 новых выставочных проектов откроются 25 мая в пространстве арт-платформы Cube.Moscow. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе учреждения.





13 выставок современного искусства откроются на территории московского арт-пространства. В большом выставочном зале Cube.Moscow будет работать персональная экспозиция художницы Люси Вороновой «Живопись звуков, шумов и запахов». Проект включает в себя около 60 работ, большая часть из которых появилась в последние два года и выставляется впервые.





«На выставке будут представлены произведения, относящиеся к разным периодам творчества художницы и отражающие трансформации ее авторского метода», — передает ТАСС.





В пресс-службе уточнили, что проект входит в ряд продолжающихся событий, приуроченных к 70-летию Люси Вороновой. Юбилей отмечался в 2023 году.





Также посетители арт-платформы увидят персональную выставку Олега Хвостова «Мягкие ландшафты» PA Gallery. В галерее «Луч» откроется экспозиция Александра Соколова «Сборник шахматных коанов». В 159F Gallery можно будет ознакомиться с выставкой Антона и Алексея Яковлевых «Знакомое лицо».









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