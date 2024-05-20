В Музее истории Дальнего Востока открылась иммерсивная выставка «Сны Сибири»

Иммерсивная выставка «Сны Сибири» открылась в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что на выставке представлены «удивительные артефакты» и редкие археологические находки из 13 музеев страны.





«Вы познакомитесь с древней историей и культурой Приуралья, Сибири и Дальнего Востока через скульптуры, наскальное искусство и современные арт-объекты Даши Намдакова», — говорится в сообщении Минкультуры в Telegram-канале.





Посетителей ждет необычная архитектура, освещение, звуковое оформление и экспонаты, которые можно изучать руками. Выставка работает до 6 октября 2024 года.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал