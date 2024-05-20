Делегация ЛНР приняла участие в фестивале «Звезды над Донбассом» в Мариуполе

Делегация Луганской Народной Республики приняла участие в VI Международном мультикультурном фестивале «Звезды над Донбассом» в Мариуполе, передает пресс-служба министерства.



Отмечается, что участниками фестиваля стали более 500 человек, включая писателей, актеров, режиссеров, музыкантов, других деятелей отечественной культуры. Они провели в зоне СВО более ста образовательных и творческих мероприятий.



«Участниками одного из дней фестиваля стали авторы-исполнители, композиторы-аматоры, руководители кружков Центра культуры и искусств г. Стаханова Вадим Беда и Наталья Гончарова, мастера народного клуба «Левша» Луганского центра народного творчества — член гильдии кузнецов РФ Валерий Уваров и мастер по гончарству и керамике, руководитель арт-студии «Детство» Сергей Зиновьев», — говорится в сообщении ведомства.





Фото: пресс-служба Минкультуры ЛНР