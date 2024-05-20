Российские регионы примут участие в проекте «Слово о русском сердце»

Более 20 российских регионов примут участие в культурно-просветительском проекте «Слово о русском сердце».



Проект пройдет с 12 по 15 июня в Пекине, сообщили организаторы.



Целью проекта является укрепление международного гуманитарного сотрудничества в перекрестные годы культуры России и Китая.



Проект состоится в рамках международного фестиваля «Здравый смысл», организованного Россотрудничеством совместно с Центром креативных индустрий «Новый город», Российским культурным центром и Пекинским выставочным центром.



По словам организаторов, проект станет «одним из самых масштабных проектов, который расскажет о КНР и России».









Фото: пресс-служба Минкультуры России