В кинотеатрах России — фильм Миядзаки «Унесенные призраками»

В России 20 июня выйдет анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками», передает пресс-служба компании Russian World Vision.



Фильм стал первой анимационной лентой, номинированной на «Оскар». В 2002 году лента получила главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 году — «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».



Фильм «Унесенные призраками» стал первой анимационной лентой, достигшей суммы сборов в 200 млн долларов до проката на территории США.



«Унесенные призраками» — это удивительная трогательная картина, поражающая красочным изображением, проработанностью истории, узнаваемыми характерами и глубиной раскрытых Миядзаки тем. На экране наравне с фантазийным миром и таинственными духами существуют вполне человеческие пороки: небрежное отношение к природе, несправедливые переработки, повальная жадность и эгоизм. Но, как и в любой истории мастера, здесь всегда есть место для надежды и шанс на исправление», — говорится в описании ленты.









Фото: кадр из фильма "Унесенные призраками"