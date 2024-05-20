20.05.2024
Государственный театр наций развивает сотрудничество с Китаем, Индией, Аргентиной и ЮАР.
Об этом на секции Всероссийского Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров сообщил художественный руководитель театра Евгений Миронов.
По словам Миронова, театр за два года нашел партнеров в Китае.
«И мы, надеюсь, в следующем году сделаем «Китай fest», большой театральный фестиваль в Москве, где будут спектакли, будет современное искусство, будут писатели, будет музыка. То есть, с точки зрения театра, представим разрез современной китайской культуры», — приводит
слова Миронова ТАСС.
Худрук добавил, что у театра появились контакты в Южной Африке, Индии, Аргентине.
Участниками IV Всероссийского Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров стали более 600 представителей театрального менеджмента из 68 регионов России.
Фото: Pixabaycom