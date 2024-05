Второй сезон «Одни из нас» выйдет в первой половине 2025 года

Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Одни из нас».



По информации портала GamingBolt, продолжение проекта по игре Last if Us выйдет в первой половине 2025 года.



Ожидается, что второй сезон выйдет, как и первый, в январе. Ранее HBO сообщала о том, что премьера состоится в 2025 году, без точного указания даты. В настоящее время в Ванкувере ведутся съемки второго сезона проекта.



К своим ролям в продолжении шоу вернутся Педро Паскаль, Белла Рамзи. В актерский состав также вошли Изабела Мерсед, Янг Мазино, Спенсер Лорд, Ариэла Барер, Тати Габриэль, Дэнни Рамирес и другие.



По словам шоураннеров проекта, второй сезон будет посвящен событиям игры The Last of Us: Part 2.









Фото: кадр видео