В Москве после длительного перерыва пройдет фестиваль «Интермузей»

Министерство культуры России объявило программу Международного фестиваля «Интермузей».



Фестиваль пройдет в Москве с 23 по 26 мая после четырехлетнего перерыва.



Мероприятия фестиваля пройдут на семи площадках, программа включает более 70 событий деловой программы, свыше 140 публичных мероприятий.



«Интермузей-2024» пройдет в новом формате: теперь фестиваль насчитывает семь официальных площадок, включая новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, Новую Третьяковку, Инженерный корпус Третьяковской галереи, Дом культуры «ГЭС-2», Музей Москвы, парк Горького и ВДНХ», — говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры РФ.



Откроет фестиваль 23 мая пленарное заседание «Музей — это люди. Культурное достояние как движущая сила развития человеческого капитала». Встреча пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.



Кульминацией фестиваля станет проведение первой Национальной премии в области музейного дела им. Д.С. Лихачева.



В программу фестиваля войдут кинопоказы, концерты, мастер-классы, различные мероприятия, нацеленные на знакомство зрителей с актуальными культурными инициативами.









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