Стодневный фестиваль «Лето в Москве» пройдет в столице

В Москве пройдет городской фестиваль «Лето в Москве».



В рамках фестиваля пройдут мероприятия в сфере моды, спорта и культуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«В эти дни, когда в городе наконец-то установилась теплая погода, мы запускаем фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит наши летние активности и станет самым продолжительным городским фестивалем в мире», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в блоге мэра.



По словам градоначальника, в течение ста дней будут работать фестивальные площадки по всему городу. Бульварное кольцо, отметил Собянин, станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре пройдет вернисаж, Петровский бульвар станет местом для пленэра художников. На Покровском бульваре состоялся литературные чтения, на Тверском — мини-фестиваль моды, фотографии и красоты. На Страстном и Рождественском бульварах пройдут концерты уличных музыкантов.



В рамках фестиваля состоятся спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения, музыкальные выступления. Кроме того, состоится фестиваль ландшафтного дизайна.









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