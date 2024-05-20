20.05.2024
Московскую неделю интерьера и дизайна посетили рекордные 230 тысяч человек.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, свою продукцию на мероприятии представили 985 компаний, более 40 из которых — международные.
«Посетители выставки могли купить понравившуюся мебель и предметы интерьера на стендах компаний и в шоуруме проекта «Сделано в Москве». Гости также проверяли материалы на прочность в краш-тест-зоне, участвовали в мастер-классах от профессионалов индустрии дизайна и розыгрыше сертификатов на ремонт», — говорится в сообщении Собянина.
Мэр Москвы добавил, что выставку посетили делегации из Египта, Алжира, Марокко, Саудовской Аравии, Индии, Турции, что позволило российским производителям открыть для себя новые каналы экспорта.
В рамках Московской недели интерьера и дизайна были подписаны соглашения о сотрудничестве на сумму более 13,8 млрд рублей, отметил Собянин.
Фото: кадр видео