Вице-президент Crocus Эмин Агаларов дал первый после теракта концерт

Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом Emin, дал концерт в Дербенте. Артист выступил перед семьюстами зрителями.Выступление стало первым концертом артиста за последние два месяца.«Этим концертом в этом потрясающем месте мне хочется еще раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут отправлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева на адресую помощь пострадавшим в «Крокусе», — приводит издание слова артиста.