В МАМТ покажут спектакль к 75-летию художника Владимира Арефьева

На сцене Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко пройдет балет Жоржа Бизе «Кармен».



Постановка пройдет в честь юбилея народного художника РФ, главного художника театра Владимира Арефьева. 20 мая художник отмечает 75-летний юбилей.



«Коллектив Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко поздравляет Владимира Анатольевича Арефьева с 75-летием. В честь юбилея нашего главного художника 30 мая на Основной сцене МАМТ будет показан балет Жоржа Бизе "Кармен"», — рассказали в театре.



В учреждении добавили, что спектакль «Кармен» в мае также отмечает свой юбилей — премьера оперы Бизе в режиссуре Александра Тителя и сценографии Арефьева прошла 7 мая 1990 года.



Отмечается, что творческий союз художника Арефьева и режиссера Тителя в МАМТ длится уже 30 лет.



«Их первым совместным спектаклем стала опера Джузеппе Верди "Эрнани", поставленная в 1994 году. С тех пор ими создано множество спектаклей, в числе которых "Обручение в монастыре", "Золотой петушок", "Травиата", "Так поступают все женщины", "Севильский цирюльник", "Война и мир", "Любовь к трем апельсинам", "Хованщина". В настоящее время Владимир Арефьев вместе с Александром Тителем работают над постановкой оперы Александра Даргомыжского "Русалка"», — рассказали в театре.









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