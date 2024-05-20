Скончался актер театра «Поколение» Олег Зимин

Скончался актер Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» Олег Зимин.



Артист скончался в возрасте 64 лет, сообщается на странице учреждения в соцсетях.



«Сегодня не стало одного из корифеев театра — артиста Олега Зимина», — указано в сообщении.



В театре уточнили, что 28 мая Зимину должно было исполниться 65 лет.



Олег Зимин родился 28 мая 1959 года, окончил Российскую академию театрального искусства, Российскую академию музыки им. Гнесиных. С 2006 года Олег Зимин служил в Московском детском музыкально-драматическом театре. Зрителям Олег Зимин запомнился по спектаклям «Гусарская баллада», «Недоросль», «Красная Шапочка», «Садко и Царевна Морская», «Женитьба Бальзаминова» и другим постановкам.









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