Ансамбль «Рондо» Луганской филармонии выступил в Красноярске

Ансамбль «Рондо» Луганской филармонии принял участие в гала-концерте «Мастера танца» в Красноярске.



Выступление прошло в большом концертном зале Красноярской филармонии.





Артисты ансамбля выступили вместе с лучшими танцевальными коллективами Красноярска. Они исполнили постановку «Русский танец» на музыку Петра Чайковского.





За участие в гала-концерте ансамбль «Рондо» получил диплом от организаторов.





«Работать на одной сцене с прославленным Государственным ансамблем танца Сибири им. Михаила Годенко и артистами Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского в качестве специального гостя — это для нас настоящий праздник!» — рассказала худрук ансамбля, заслуженный деятель искусств ЛНР Оксана Фаренникова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры ЛНР