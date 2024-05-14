Мишустин поздравил с юбилеем актрису Малого театра Лилию Юдину

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Лилию Юдину.



Поздравление опубликовано на сайте правительства.



«Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли — яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь», — отметил премьер.



Михаил Мишустин пожелал артистке здоровья, благополучия и всего наилучшего.



Лилия Юдина с 1953 года состоит в труппе Государственного академического Малого театра.









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