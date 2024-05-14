Мишустин поздравил с юбилеем актрису Малого театра Лилию Юдину

14.05.2024
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Лилию Юдину.
Поздравление опубликовано на сайте правительства.
«Вы принадлежите к тем редким актрисам, которые покоряют своей изысканной и утонченной игрой, эмоциональностью, искренностью и обаянием. Вся ваша жизнь посвящена легендарному Малому театру. На знаменитых подмостках вами создано множество образов в классических и современных постановках. В любой роли — яркое актерское мастерство, способность точно передавать внутренний мир своих героинь», — отметил премьер.
Михаил Мишустин пожелал артистке здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Лилия Юдина с 1953 года состоит в труппе Государственного академического Малого театра.
Фото: кадр видео