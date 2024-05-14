Около 160 площадок Москвы присоединятся к акции «Ночь музеев»

В Москве 18 мая пройдет акция «Ночь музеев».



В этом году к акции присоединятся около 160 городских площадок, передает департамент культуры Москвы.



В рамках акции для жителей и гостей Москвы проведут более 450 экскурсий, мастер-классов, спектаклей, концертов, лекций, кинопоказов.



«Всего к акции в этом году присоединится около 160 городских площадок: музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым гости смогут посетить больше интересных локаций и событий», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Отмечается, что 18 мая москвичи и туристы смогут бесплатно побывать на всех подведомственных городу музеях и выставочных залах.









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