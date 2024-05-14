Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента

14.05.2024
Основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иностранного агента, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — приводит агентство слова представителя ведомства.
Отмечается, что правоохранительные органы также не оставят без внимания разговор Макаревича с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили артисту от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре Макаревич заявил, что поддерживает ВСУ, и пытался оправдать идеолога украинских националистов Степана Бандеру. После слов музыканта его могут проверить на экстремизм.
Андрей Макаревич был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В 2023 году музыканта штрафовали за нарушение правил деятельности иноагента. Музыкант в настоящее время проживает в Израиле.
Фото: кадр видео
*признан иностранным агентом