Большой театр представит оперу «Черевички» в честь юбилея режиссера Ольги Ивановой

Постановка в честь 80-летнего юбилея артистки будет представлена на Камерной сцене имени Б.А. Покров...
Фестиваль пройдет 29-30 июня, его участниками станут свыше 200 реконструкторов со всей страны.
Участниками акции станут свыше 40 учреждений культуры.
Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Бровуна посетил регионы Юга и Северного ...
Вдова поэта Ольга Окуджава принесла извинения за изменения программы.
Постановка в честь 80-летнего юбилея артистки будет представлена на Камерной сцене имени Б.А. Покров...
Фестиваль пройдет 29-30 июня, его участниками станут свыше 200 реконструкторов со всей страны.
Участниками акции станут свыше 40 учреждений культуры.
Донецкий академический музыкально-драматический театр имени Бровуна посетил регионы Юга и Северного ...
Вдова поэта Ольга Окуджава принесла извинения за изменения программы.
Запуск проекта приурочен к объявленному в России Году семьи.
Мероприятие состоится 18 мая.
Международный фестиваль «Кантата» пройдет с 3 по 9 июня.
Заслуженная артистка России Олеся Судзиловская выйдет на сцену в главной роли.
Ярмарка откроется в Центральном выставочном зале «Манеж».
Более 20 предметов составили экспозицию.
Праздник состоится 18 мая в Нижнем парке.
Президент России поприветствовал участников XXII Международного фестиваля военного кино имени Юрия О...
Смотр 2024 года будет посвящен 80-летию полного снятия блокады Ленинграда и другим событиям.
Греческо-российский дирижер займет этот пост с нового сезона.
Фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения русского поэта Александра Пушкина и 135-летию со дня ро...
Актер известен по съемкам в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «...
Фестиваль начнется 2 июня и пройдет при поддержке Минкультуры России и благотворительного фонда Евге...
Концерт откроется произведением «Чаконы» из партиты для скрипки соло Иоганна Баха в фортепианном пер...
В седьмом сезоне актерский состав пополнят Анна Невская и Никита Тарасов.
14.05.2024