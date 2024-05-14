Большой театр представит оперу «Черевички» в честь юбилея режиссера Ольги Ивановой

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России в честь юбилея режиссера, заслуженного деятеля искусств России Ольги Ивановой представит оперу Петра Чайковского «Черевички», передает пресс-служба учреждения.



Постановка в честь 80-летнего юбилея артистки будет представлена на Камерной сцене имени Б.А. Покровского 14 мая.



В театре отметили, что опера «Черевички» на сцене Большого театра появлялась редко. Ярким эпизодом стала постановка 1941 года дирижера Александра Мелик-Пашаева и режиссера Рубена Симонова.









Фото: Pixabay.com