В США выставили на продажу особняк из сериала «Американская история ужасов»

В США выставили на продажу исторический особняк, известный по сериалу ужасов «Американская история ужасов».



Культовый дом в Новом Орлеане выставлен на продажу за 4,5 млн долларов, передает Nola.



Дом зрители могли видеть в третьем сезоне шоу под названием «Шабаш». Местные жители называют особняк домом Бакнера. Здание было построено в 1856 году хлопковым магнатом Генри Бакнером. Дом был задуман как ответ на особняк бывшего партнера Бакнера Фредерика Стэнтона.



В прошлом в здании располагалась бизнес-школа, в 1980-е дом был выкуплен частным владельцем.



Особняк площадью более 800 квадратных метров является образцом архитектуры антебеллума. В доме находится семь спален и ванных комнат, тройной бальный зал, просторные веранды с коваными оградами.









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