Артисты театра «Ленком Марка Захарова» выступят в военном госпитале им. Вишневского

В Центральном военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского пройдет концерт артистов Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», сообщает пресс-служба учреждения.



Выступление в подмосковном Красногорске пройдет 14 мая. Перед военными выступят народный артист России Виктор Раков, заслуженная артистка России Олеся Железняк, другие артисты театра. Коллектив представит праздничный концерт «Лучший город Земли».



Отмечается, что по инициативе директора театра, заслуженного деятеля искусств России Марка Варшавера артисты поприветствуют бойцов и врачей не только со сцены, но также в отделениях центра. Они вручат медикам и пациентам подарки.









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