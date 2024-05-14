В Кириллове пройдет масштабная реконструкция осады Кирилло-Белозерского монастыря

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада».



Фестиваль пройдет 29-30 июня, его участниками станут свыше 200 реконструкторов со всей страны. Участники фестиваля покажут одну из ярких страниц истории — осаду Кирилло-Белозерского монастыря в период Смутного времени.



«На территории Нового города ансамбля монастыря, в окружении отреставрированных крепостных стен XVII столетия более 200 реконструкторов со всех регионов России представят вниманию зрителей одну из ярчайших страниц не только местной, но и отечественной истории — осаду Кирилло-Белозерского монастыря польско-литовскими интервентами в эпоху Смутного времени», — рассказал гендиректор музея-заповедника Михаил Шаромазов.



Фестиваль пройдет уже в 14-й раз. Его зрителями ежегодно становятся тысячи туристов.









Фото: газета "Культура"