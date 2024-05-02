Скончалась японская пианистка Фудзико Хемминг

В Японии скончалась пианистка Фудзико Хемминг.



О кончине музыканта сообщил фонд ее имени. Хемминг, которая не могла в молодости построить карьеру из-за потери слуха, прославилась лишь в 67 лет.



По информации фонда, пианистка умерла на 94-м году жизни после продолжительной болезни.



Сообщается, что Фудзико Хемминг скончалась 21 апреля, но по ее желанию о смерти сообщили лишь сейчас.



Фудзико Хемминг родилась в 1932 году в Германии, в возрасте пяти лет с родителями переехала в Японию. В 10 лет Хемминг начала заниматься у русского пианиста Леонида Крейцера, который преподавал в Токийской школе музыки.



По окончании Токийского университета искусств Хемминг планировала учиться за рубежом, однако это получилось не сразу из-за отсутствия гражданства и необходимых документов.



Карьере артистки помешала болезнь, из-за которой она потеряла слух. Хемминг продолжала заниматься и выступать. Настоящая слава к пианистке пришла лишь в 1999 году, когда вышел документальный фильм о судьбе музыканта. Записи композиций Шопена и Листа в исполнении Хемминг разошлись миллионными тиражами.









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