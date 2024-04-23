Исторический музей будет закрыт во время подготовки к параду Победы

Государственный исторический музей в Москве будет закрыт для посещения 1,5 и 7-9 мая по причине подготовки и проведения военного парада на Красной площади, передает во вторник пресс-служба музея.



«1, 5, 7-9 мая 2024 г. главное здание Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс, Покровский собор, палаты бояр Романовых будут закрыты для посетителей», — указано в сообщении.



Изменения графика работы учреждения обусловлены подготовкой и проведением парада на Красной площади, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



С 15 мая по 15 сентября музей будет работать в летнем режиме — отменит выходные и продлит часы приема посетителей. Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 21:00.









Фото: кадр видео