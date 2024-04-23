В Красноярске откроется художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Астафьева

В Красноярске около 20 художников и иллюстраторов со всей России представят свои произведения на выставке, посвященной творчеству и жизни писателя Виктора Астафьева.



В среду, 1 мая, исполняется 100 лет со дня рождения писателя. Выставка пройдет в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова. Художники представят свои картины и иллюстрации к книгам.



«1 мая 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева, одного из крупнейших советских и российских писателей второй половины XX века. К этому юбилею приурочена уникальная выставка "Мир Астафьева глазами художников", которая проводится впервые. В экспозиции будет представлено около 90 произведений из мастерских художников из разных уголков России. Мы собрали работы около 20 мастеров из Красноярска, Санкт-Петербурга, Иркутска», — рассказали организаторы.



В экспозицию войдут иллюстрации к произведениям Астафьева, работы, созданные по мотивам его произведений, портреты писателя.



В число экспонатов войдут уникальные иллюстрации из повести «Царь-рыба», рассказа «Васюткино озеро», рисунки тушью, автолитографии, созданные по мотивам произведений Астафьева, карандашные эскизы костюмов к спектаклю по повести «Звездопад».



На открытие выставки приедет известный российский график, иллюстратор книг Олег Михайлов. На выставке будут представлены работы Тойво Ряннеля, Виталия Рогаля, Валерия Кудринского и других известных художников.









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