В музее-заповеднике «Павловск» завершается реставрация портрета младшего сына императора Павла I

Музей-заповедник «Павловск» объявил о завершении реставрации портрета младшего сына императора Павла I.



Отмечается, что вместе с другими предметами из коллекции музея летом портрет отправится на выставку «Книжный мир семьи Романовых» в Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера.



На выставке представят библиотечные раритеты из собрания Павловска и портреты их владельцев.



В музее рассказали, что художник-реставратор музея-заповедника «Павловск» Полина Цветаева уже выполнила важный технический этап по устранению деформации основы и укреплению живописи и грунта. Будут также проведены работы по раскрытию авторской живописи от слоев сильно пожелтевшего лака, после чего портрет приобретет экспозиционный вид.









Фото: ГМЗ "Павловск"