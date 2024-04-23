Скончался заслуженный артист России, актер пермского Театра-Театра Анатолий Нагогин

Скончался советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Анатолий Нагогин.



Актер пермского академического Театра-Театра ушел из жизни на 82-м году, говорится на официальном сайте театра.



«В это невозможно поверить, ведь ещё совсем недавно мы с радостью отмечали юбилей Анатолия Владимировича. И для наших зрителей написали большую статью о нём: с архивными фотографиями, интервью коллег и интересными фактами биографии. Мы всегда будем помнить Анатолия Нагогина как "совесть театра", а целые поколения пермяков — как героя любимых сказок, на которых они выросли», — говорится в сообщении.



Коллектив выразил соболезнования родным и близким Анатолия Нагогина.



Церемония прощания с артистом пройдет 24 апреля в Большом ритуальном зале.



Анатолий Нагогин родился 27 февраля 1943 года в Смирновке, Казахская ССР. Занимался в драмкружке, работал на заводе железнобетонных конструкций, а в свободное время играл в театре рабочей молодежи. Нагогин поступил в театральное училище в Саратове и по окончании был приглашен в Пермь, где с 1971 года служил в Театре-Театре, где сыграл более 80 ролей.



В 1994 году артисту было присвоено звание заслуженного артиста России.









Фото: пермский академический Театр-Театр