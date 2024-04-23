«Оркестр непокоренных» завершил большой гастрольный тур по городам России

23.04.2024

«Оркестр непокоренных» завершил большой гастрольный тур по городам России
Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева Донецкой Государственной академической филармонии завершил большой гастрольный тур.

Коллектив побывал в 12 российских городах.

Накануне, 22 апреля, коллектив выступил в большом зале Ростовской государственной филармонии. Оркестр исполнил произведения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. С коллективом выступила пианистка Валентина Лисица.

В филармонии отметили, что артистку публика встретила с особым восторгом, многие зрители приезжали на ее выступление из других городов.

Замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева выразила донецким артистам особую благодарность. Генеральному директору — художественному руководителю Донецкой филармонии Александру Парецкому было вручено благодарственное письмо от министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.

Во вторник, 23 апреля, коллектив выступит в Донецкой филармонии, где в день рождения Сергея Прокофьева представит Третий фортепианный концерт композитора.


Фото: Pixabay.com