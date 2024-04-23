«Оркестр непокоренных» завершил большой гастрольный тур по городам России

Донецкий академический симфонический оркестр имени С.С. Прокофьева Донецкой Государственной академической филармонии завершил большой гастрольный тур.



Коллектив побывал в 12 российских городах.



Накануне, 22 апреля, коллектив выступил в большом зале Ростовской государственной филармонии. Оркестр исполнил произведения Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. С коллективом выступила пианистка Валентина Лисица.



В филармонии отметили, что артистку публика встретила с особым восторгом, многие зрители приезжали на ее выступление из других городов.



Замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева выразила донецким артистам особую благодарность. Генеральному директору — художественному руководителю Донецкой филармонии Александру Парецкому было вручено благодарственное письмо от министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой.



Во вторник, 23 апреля, коллектив выступит в Донецкой филармонии, где в день рождения Сергея Прокофьева представит Третий фортепианный концерт композитора.









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