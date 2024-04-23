В рамках «Русских сезонов» в Бразилии пройдет 20 мероприятий

В Бразилии 18 июня начнутся «Русские сезоны».



Об этом в Telegram сообщила министр культуры России Ольга Любимова.



По словам главы Минкультуры, в рамках «Русских сезонов» пройдет 20 мероприятий в трех городах страны. Откроется фестиваль в Рио-де-Жанейро с участием Ильдара Абдразакова и лауреатов Конкурса им. П.И. Чайковского.



В Сан-Паулу в конце июня пройдет гала-концерт и мастер-классы Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.



Кроме того, в Бразилии пройдут гастроли Театра имени С.В. Образцова. Завершится проект в декабре концертом джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.



«И конечно, активно готовимся к проведению "Русских сезонов" в 2025 году в Бахрейне и Омане, где представим лучшие образцы нашей культуры. В программу войдут гастроли театров, выставки крупнейших музеев, образовательные мероприятия», — говорится в сообщении министра.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova