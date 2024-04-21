Севастополь отметит 80-летие освобождения более чем 80 мероприятиями

21.04.2024

Севастополь отметит 80-летие освобождения более чем 80 мероприятиями
По случаю 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 80 культурных и массовых событий. 

В Севастопольском академическом театре имени А.В. Луначарского представят спектакль-концерт «Весна Победы» и другие театральные постановки, передает ТАСС.

Среди запланированных мероприятий показы новых спектаклей, кинопросмотры, а также творческие и конкурсные проекты. 

Помимо этого, севастопольцев и гостей города ждут концертные программы и фестивали, проходящие в различных локациях по всему городу.

8 мая на сцене Луначарского театра зрителей ожидает спектакль-концерт «Весна Победы», который прославляет тех, кто принес Победу, а 9 Мая покажут «Судьбу человека» по произведению Михаила Шолохова. Кроме того, запланированы торжественное собрание и праздничный концерт во Дворце культуры рыбаков.

Звание города-героя Севастополю присвоено благодаря героической обороне его защитников, надолго задержавших немецкие войска. Освобождение города в 1944 году во время Крымской наступательной операции стало ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны.


Фото: скриншот YouТube