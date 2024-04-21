Севастополь отметит 80-летие освобождения более чем 80 мероприятиями

По случаю 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе пройдет более 80 культурных и массовых событий.





В Севастопольском академическом театре имени А.В. Луначарского представят спектакль-концерт «Весна Победы» и другие театральные постановки, передает ТАСС





Среди запланированных мероприятий показы новых спектаклей, кинопросмотры, а также творческие и конкурсные проекты.





Помимо этого, севастопольцев и гостей города ждут концертные программы и фестивали, проходящие в различных локациях по всему городу.





8 мая на сцене Луначарского театра зрителей ожидает спектакль-концерт «Весна Победы», который прославляет тех, кто принес Победу, а 9 Мая покажут «Судьбу человека» по произведению Михаила Шолохова. Кроме того, запланированы торжественное собрание и праздничный концерт во Дворце культуры рыбаков.





Звание города-героя Севастополю присвоено благодаря героической обороне его защитников, надолго задержавших немецкие войска. Освобождение города в 1944 году во время Крымской наступательной операции стало ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны.









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