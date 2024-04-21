В «Царицыно» открывается выставка, посвященная Екатерине Великой

Музей-заповедник «Царицыно» возвеличивает память Екатерины II, отмечая 295-летие со дня ее рождения организацией выставки, которая открывается 23 апреля в Большом дворце, сообщает сайт мэра Москвы.





Выставка включает избранную иконографию императрицы, призванную показать масштаб личности, без которой невозможно представить историческое и культурное развитие Российской империи.





Будут представлены две значимые экспозиции — «Екатерина II. Золотой век Российской империи» и «Царицыно Екатерины II» — и исторический экспонат в виде скульптуры Александра Опекушина, созданной в 1896 году и украшающей Екатерининский зал с 2007 года, выделяют глубокий отпечаток, оставленный Екатериной на отечественной истории и культуре.





На выставке представлен широкий спектр портретов Екатерины, начиная с раннего и заканчивая поздним периодом ее жизни, продемонстрированных в различных позициях и вырисовывающих многогранный образ императрицы. Отмечается портрет Петра Дрождина 1797 года, выделяющийся личной симпатией Екатерины. Основан он на работах Михаила Шибанова, крепостного живописца, который в 1787 году зафиксировал образ императрицы в непринужденной манере. Этот портрет, получивший одобрение Екатерины, породил несколько копий, присутствующих в ведущих музеях, в том числе и в «Царицыно».





Кроме этого, выставка дополнена двумя портретами, созданными Генрихом Бухгольцем и Леонтием Миропольским и демонстрирующих разнообразие живописных трактовок в истории русского искусства.





Экспозиция становится важной частью подготовки к 40-летию музея-заповедника «Царицыно», углубляя познания посетителей о богатой истории музея через призму великих личностей и уникальных коллекций, определяющих культурное наследие России.









Фото: скриншот YouТube