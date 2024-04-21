Режиссер Александр Пономарев ушел из жизни в возрасте 64 лет

18 апреля скончался выдающийся режиссер Александр Пономарев, чье имя заслуживает глубокого уважения и восхищения за его значительный вклад в российскую театральную культуру.





Александр Пономарев оставил неизгладимый след в театральном искусстве, начав свой путь в знаменитых «Творческих мастерских» (ВОТМ) в Москве в конце 1980-х, где он был не только пионером, но и инноватором.





В основанном им «Чет-Нечет-Театре» в рамках ВОТМ режиссер поставил немало произведений обэриутов, оживив их тексты на профессиональной сцене, иногда впервые в истории.





В 1999 году спектакль Пономарева «Победа над солнцем» по пьесе Алексея Кручёных, поставленный «Чет-Нечет-Театром» в сотрудничестве с РАМТ, был удостоен «Золотой маски» в категории «Новация» («Эксперимент»), что стало первым случаем в истории премии.









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