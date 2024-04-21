Исторический музей отметил 200-летие со дня рождения Сергея Уварова открытием выставки

К 200-летию «отца русской археологии» Сергея Уварова в Историческом музее открылась выставка «Граф А.С. Уваров — археолог, коллекционер, просветитель. К 200-летию со дня рождения», сообщает «Российская газета».





Граф Алексей Сергеевич Уваров, сын министра народного просвещения и автора известной формулы «Православие. Самодержавие. Народность», избрал путь исследования прошлого, не желая заниматься чиновничьей работой. Его жизнь и достижения стали основой для экспозиции, объединяющей 224 экспоната и рассказывающей о его вкладе в формирование музейного пространства и археологическую науку.





Выставка представляет коллекции Уварова и его вклад в коллекционирование объектов различных археологических эпох.





Первый зал посвящен юности и увлечению коллекционированием, которое передалось юноше от отца. Здесь выставлены личные письма, документы и материалы археологических экспедиций, финансируемых и проводимых Уваровым, включая его находки и зарисовки мест древних курганов.





Директор Исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул актуальность тем, затронутых Уваровым, и его влияние на современные исследования и функционирование музея.





Во втором выставочном зале зрители могут познакомиться с сокровищами коллекции Уварова, включая византийские реликвии, русские иконы и уникальные древние предметы, демонстрирующие его интерес к христианскому искусству.









Фото: скриншот YouТube