Победительница «Новых пацанок» исполнит главную роль в сериале «Трудная»

Съемки нового сериала «Трудная», спин-оффа популярной драмы «Новенькие», скоро начнутся на платформе Start, сообщает «Российская газета».





Проект, получивший поддержку от Института развития интернета, привлечет внимание к основной героине Владе, роль которой досталась Кире Медведевой, звезде шоу «Новые пацанки». Это будет ее первый опыт исполнения главной роли после участия в сериале «Новенькие», где она сыграла роль второго плана.





В центре сюжета «Трудной» находится персонаж Киры — Влада, молодая девушка, стремящаяся начать новую жизнь после освобождения из тюрьмы. Главная героиня пытается адаптироваться к новым реалиям, работая в баре и обучаясь в вечерней школе, однако прошлое продолжает давать о себе знать. Когда Влада становится основным подозреваемым в убийстве, ей предстоит доказать свою невиновность и бороться за свободу.





Медведева поделилась своими мыслями о новой роли, отметив, что это не просто главная роль, но и возможность отразить жизненный путь персонажа, схожий с ее собственным. Это обстоятельство добавляет важности ее новому испытанию в карьере.









Фото: скриншот YouТube