«Севильский цирюльник» будет представлен на сцене Театра Вахтангова

На Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова состоится премьера спектакля «Севильский цирюльник», сообщает «Культуромания».





Спектакль поставлен по произведению Пьера Бомарше, постановщик — Геннадий Шапошников.





Шапошников поделился, что в представлении не будет использоваться музыка Россини, кроме незначительных элементов, предназначенных в качестве дани уважения.





Инициатором выбора пьесы стал Григорий Антипенко, который исполнит роль графа Альмавивы, в то время как за роль Фигаро возьмутся Олег Лопухов и Алексей Петров.





В создании визуальной и звуковой составляющей спектакля участвовали Виктор Герасименко, ответственный за сценографию и костюмы, Руслан Майоров в качестве художника по свету, Михаил Лобанов, занимающийся звукорежиссурой, и Андрей Зубец, который выступил в роли композитора.









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