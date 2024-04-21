Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд стали лауреатами премии «Аванс»

На 46-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), Марк Эйдельштейн и Анна Пересильд были награждены премией «Аванс» от журнала «КиноРепортер» за заслуги в молодежном кинематографе, сообщает ТАСС.





Эйдельштейн, известный за роль в фильме «Сто лет тому вперед», и Пересильд, известная за сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», получили признание на церемонии, прошедшей в рамках кинофестиваля.





Перед вручением премий Мария Лемешева, главный редактор «КиноРепортера», почтила минутой молчания память жертв теракта в «Крокус сити холле».





Лемешева также уточнила критерии отбора лауреатов премии, указывая на важность не только профессионализма и таланта, но и внутренней харизмы, света в глазах артиста, что позволяет зрителям связаться с ним на глубоком эмоциональном уровне.





Премия «Аванс», направленная на поддержку российской киноиндустрии, является важной частью инициатив журнала «КиноРепортер» в сфере российского кино. Ее лауреатами в разные годы стали многие известные актеры.









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