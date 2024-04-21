Озвучили имена победителей литературного конкурса «Класс!»

В ходе акции «Библионочь», состоявшейся в Российской государственной библиотеке, были объявлены имена молодых писателей, ставших победителями Всероссийского литературного конкурса «Класс!», охватившего регионы РФ и страны СНГ, сообщает «Российская газета».





Участница из Республики Коми Василиса Коржова удивила читателей рассказом «Старая ива», где ива учит фиалку говорить по-мексикански, а Александр Масякин из Ярославской области представил историю «Если бы не...», раскрывающую причины выгодного брака с «Чебурашкой».





Литературный редактор и писательница Наталья Калинникова, выступая в качестве одного из экспертов, выразила восхищение умением юных авторов создавать глубоко эмоциональные и структурированные работы, атмосфера которых сравнима с кинопроизводством.





В кульминации события актеры Театра «РэПэТэ» и финалисты конкурса чтения вслух «Страница» прочитали отрывки из творений участников, создав праздник слова для собравшихся в Румянцевском зале РГБ.





Среди гостей находилась Елена Свистова, которая прибыла вместе с коллегами из пресс-центра «Акценты» московской школы № 1358 для освещения «Библионочи», но в результате сама стала лауреатом конкурса «Класс!» по Москве.









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