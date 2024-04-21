В столице завершился фотоконкурс, посвященный жизни многодетных семей

В рамках «Года семьи» «Объединение многодетных семей города Москвы» провело фотоконкурс «Созвездие «Семья», сообщает «Российская газета».





Среди заявок на участие в «Созвездии «Семья»» было представлено более 1600 фоторабот как любителей, так и профессионалов разного возраста.





Участие в конкурсе, по словам организаторов, никого не оставило равнодушным независимо от результатов. Из всего множества присланных работ жюри отобрало 20 фотографий, и каждая рассказывает уникальную историю из жизни московской семьи.





Среди выделенных работ примечательно фото от Лии Милк, запечатлевшее семью Вздыхиных. Родные дети семьи уже стали взрослыми, и в семью пришли шесть приемных детей. Мария Владимировна, глава семейства, поделилась, что их семья теперь активно увлекается фотографией, регулярно посвящая время совместным съемкам.





Не менее интересной является история семьи Прозоровых, где инициатором создания семейных альбомов является Наталья, мама семейства. Одно из таких фото, получившее название «Веселый ремонт», было сделано, как утверждает Наталья, совершенно спонтанно и впервые принесло семье признание и похвалу на фотоконкурсе.





Фото семьи Дружковых, созданное во время неформальной прогулки и отправленное на конкурс почти случайно, также попало в число отмеченных жюри работ. Алена Дружкова, рассказывая об этом, подчеркнула, что не ждала победы, и фотография была направлена лишь с целью поделиться моментами радости и счастья своей семьи с другими.





Как отмечают организаторы, все работы будут представлены на выставке, позволяя широкой публике насладиться моментами счастливой семейной жизни.









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