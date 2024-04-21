Семейный фэнтези-фильм «Чертов камень» дебютирует на 46-м ММКФ в Москве

В рамках 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), проходящего с 19 по 26 апреля, зрителям будет представлен семейный фэнтези-фильм «Чертов камень» от режиссера Арсения Гончукова, сообщает ТАСС.





Мировая премьера состоится в рамках внеконкурсной программы, сообщили организаторы фестиваля. В картине снимались Валерий Кухарешин, известный своей ролью в «Мастере и Маргарите», Галина Стаханова из «Ночного дозора», а также актеры Александрина Олексюк и Афина Лукиди.





Сюжет фильма разворачивается вокруг пяти подруг, которые попадают в приключения во время велосипедной прогулки к музею-заповеднику «Царицыно», пересекаясь с черным колдуном и оказываясь в заколдованном лесу. Героиням предстоит объединить силы, чтобы противостоять злу и выбраться из ловушки.





Гончуков, стоявший за созданием и реализацией веб-сериала «Район тьмы» и фильма «Сын», обладателя Гран-при фестиваля «Окно в Европу», на этот раз выступил в роли режиссера и шоураннера. Компания «Лайтхаус фильм» занялась производством проекта.





Помимо того, в преддверии ММКФ запланированы премьеры других значительных кинопроектов, включая фильмы «Шлимазл» и «Выжить в Мо...» в рамках основного конкурса, а также проекты документального направления и фильм «Примитив» Амитаба Чатерджи на фестивале стран БРИКС.









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