Музей Федора Шаляпина будет открыт в Уфе

Радий Хабиров, руководитель республики, рассказал об открытии в Уфе Музея имени знаменитого баса Федора Шаляпина, сообщает «Российская газета».





Руководитель региона поделился, что подготовка к открытию музея шла около года и теперь работы ведутся на высоких оборотах. «Мы намечаем открыть его 24 мая, когда также будет заложен первый камень в основание музея «возвращенных имен», — уточнил Хабиров.





Федор Шаляпин начал свой творческий путь в Уфе, куда в возрасте 17 лет прибыл из Казани. Октябрь 1890 года ознаменовался его первым выступлением. По адресу ул. Гоголя, 1, сохранился дом, где он проживал, но сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии.





Вокруг Музея Шаляпина формируется целый музейный квартал. В его состав входят Музей полярников имени Альбанова, Художественный музей имени Нестерова, дом-музей Мажита Гафури и другие значимые места.





Власти планируют дальнейшее развитие этой территории и изучение других объектов культурного наследия. «Уфа давно нуждалась в таком месте, и мы рады, что оно появится», — подытожил Хабиров.









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