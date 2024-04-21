Супруга Николая Носкова поделилась новостями о состоянии здоровья артиста после инсульта

Марина Носкова рассказала о последствиях перенесенного мужем инсульта, указав на повреждение речевого центра в мозге, которое оставило последствия для повседневной жизни и карьеры певца Николая Носкова, сообщает «Российская газета».





В интервью она рассказала, что Николай регулярно занимается восстановлением, включая лечебную физкультуру, а также проходит курсы массажа и предпочитает смотреть телепередачи о путешествиях и природе, однако читать ему дается с трудом.





Трудности с чтением связаны с повреждением речевого центра в мозге, в результате чего клетки, ответственные за речь, умерли и не подлежат восстановлению. «Иногда у Николая могут возникать проблемы с подбором слов», — отметила она.





В начале апреля Стас Пьеха выразил сожаление, что из-за проблем со здоровьем Носков не смог выступить с ним в дуэте на концерте. Позже появилась информация, что в это время Николай проходил плановый курс реабилитации в Кисловодске.









Фото: скриншот YouТube